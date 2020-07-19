Боец, отказавшийся сдаваться при удушении, "отключился"

19 июля 2020 г. 13:47
Автор: Виталий Лабскир
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Поединок продлился до тех пор, пока проигравший спортсмен не потерял сознание.

На "бойцовском острове" Яс в Объединенных Арабских Эмиратах состоялся турнир по смешанным единоборствам. В главном бою оспаривался вакантный титул чемпиона наилегчайшем весе UFC. Дрались бразилец Дейвесон Фигейредо и Джозеф Бенавидес из США.

Бой продлился неполный 5-минутный раунд. За это время Фигейредо мощными ударами трижды сбивал Бенавидеса с ног, фактически отправляя в нокдаун.

Также трижды бразилец пытался душить своего соперника. Третья попытка - на последней минуте первого раунда удалась. Причем Бенавидес, не стал стучать ладонью, сигнализируя, что сдается. В итоге Фигейредо душил соперника до тех пор, пока Бенавидес не обмяк.

Видео: 

Deiveson Figueiredo vs. Joseph Benavidez 2 - Full Fight Highlights | UFC Fight Island 2

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