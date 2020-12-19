Боец, отсидевший 10 лет в тюрьме, проиграл в главном бою турнира и заявил о завершении карьеры

Под градом ударов спортсмен принял сидячее положение и закрыл лицо. После чего вмешался рефери.

Так завершился главный поединок турнира по смешанным единоборствам АСА 116 в Москве между бразильцем Фелипе Фроесом и россиянином родившемся в Туркмении Маратом Балаевым. Фроес "финишировал" Балаева на 2-й минуте 3-го раунда.

Ниже на видео развязка этого боя с 18:30.

44-летний Балаев, проиграв, заявил о завершении спортивной карьеры, которая была на 10 лет поставлена на паузу, когда Марат отбывал длительный тюремный срок.

Сначала он занимался вольной борьбой, затем переключился на грабежи. В 27 лет получил 5 лет тюрьмы, а во время отбывания наказания еще 5 за драку, устроенную с сотрудниками тюремной зоны.

Выйдя на свободу в 37 лет, Балаев заявил о себе,как боец ММА и, вот, спустя 7 лет, завершил свой спортивный путь, посетовав, что "тело уже отстаёт от духа и не тянет". Теперь в планах Марата Балаева "выкупить спортивный зал, создать там условия для пацанов, готовить их к боям".