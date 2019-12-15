Боец, побывавший в нокдауне, "вырубил" соперника ударом ногой в печень

Главным боем турнира по смешанным единобороствам в российской Казани был поединок российского супертяжа Вячеслав Дацика против француза Жерома Ле Баннера.

Основные события пришлись на 2-й раунд. На его первой минуте Дацик отправил Ле Баннера в нокдаун. Зато на последней минуте этого раунда - за 22 секунды до его окончания , уже Ле Баннер, пробив ногой в печень Дацику, наглухо "вырубил" россиянина.

Дацик корчился от боли и не был в состоянии подняться. Напрасно рефери вел отсчет.

Остается еще добавить что в послужном списке Дацика криминальное прошлое. Он сначала в Норвегии, а затем в России отбывал тюремное заключение за грабеж и нелегальное ношение оружия.