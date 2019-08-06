 

Боец смешанных единоборств получил ужасающую гематому

06 августа 2019 г. 17:55
Автор: Виталий Лабскир
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Глаз южнокорейского бойца смешанных единоборств не просто закрылся, а еще и очень сильно заплыл.

Произошло это на турнире UFC on ESPN 5 в поединке между американцем Скоттом Хольцменом и Дон Юн Ма из Южной Кореи.

Кореец в первом раунде пропустил сокрушительный удар в глаз, и око стало закрываться.

Гематома стала, в буквальном смысле, расти на глазах. После второго раунда доктор порекомендовал рефери остановить бой по медицинским показаниям. Рефери так и сделал. Победа техническим нокаутом была присуждена Хольцмену.

 

Видео: 

Scott Holtzman Vs Dong Hyun Ma

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