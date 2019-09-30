Боевой самоанский танец на чемпионате мира по регби

В Японии проходит 9-й чемпионат мира по регби. Впервые регбийный чемпионат мира принимает азиатская страна. При этом на соревнованиях хватает экзотики.

В финальную часть ЧМ-2019 отобрались 20 сборных. Они разбиты на четыре подгруппы. По итогам груповых турниров определится восьмерка четвертьфиналистов.

Одним из участников чемпионата мира по регби является сборная Самоа. Члены сборной перед каждым матчем неизменно исполняют боевой самоанский танец под названием Сива Тау. Так произошло и сегодня перед матчем против сборной Шотландии.

Правда, танец самоанским регбистам не помог. Они проиграли с крупным счетом 0:34.