Боковой арбитр выдумал гол, хотя мяч не пересек линию ворот

Очень странное судейство.

В матче чемпионата Парагвая по футболу между командами "Серро Портеньо" и "Сан-Лоренцо" футболисты "Серро Портеньо" вели в счете 1:0. Однако судейская бригада, зачем-то болела за "Сан-Лоренцо".

На 73-й минуте матча футболист "Сан-Лоренцо" Себастьян Фернандес продил издали. Мяч угодил в перекладину и отлетел в поле. Фернандес, расстроившись, схватился за голову. Но боковой арбитр сигнализировал, что мяч пересек линию ворот. И главный арбитр с ним согласился.

В итоге, засчитан гол, которого не было, и матч завершился вничью - 1:1.