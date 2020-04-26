Бокс в эпоху коронавируса. Победа единогласным решением судей

Состоялось первое мероприятие с участием боксеров-профессионалов после того, как весь мировой бокс ушел на карантин из-за пандемии коронавируса.

В столице Никарагуа - Манагуа, в рамках боксерского вечера прошли 8 боев.

В главном событии вечера сошлись два местных боксера полулегкой весовой категории Робин Замора и Рамиро Бланко. Раньше их противостояне вряд ли бы заинтересовало кого-либоза пределами Никарагуа. Теперь же на этот бой смотрел весь мир.

В итоге поединок продлился все 8 запланированных по регламенту раунда. По итогам которых единогласным решением судей (77-75, 78-74, 77-75) победил Замора.

Следует добавить, что продавались лишь 10% билетов, которые вмещает арена, на которой проходил вечер бокса. Всем зрителям при входе меряли температуру.

В Никарагуа официально зафиксировано 12 случаев коронавируса и 3 смерти от этой болезни.