Бокс в эпоху коронавируса. Победа единогласным решением судей

26 апреля 2020 г. 19:35
Автор: Виталий Лабскир
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Состоялось первое мероприятие с участием боксеров-профессионалов после того, как весь мировой бокс ушел на карантин из-за пандемии коронавируса.

В столице Никарагуа - Манагуа, в рамках боксерского вечера прошли 8 боев.

В главном событии вечера сошлись два местных боксера полулегкой весовой категории Робин Замора и Рамиро Бланко. Раньше их противостояне вряд ли бы заинтересовало кого-либоза пределами Никарагуа. Теперь же на этот бой смотрел весь мир.

В итоге поединок продлился все 8 запланированных по регламенту раунда. По итогам которых единогласным решением судей (77-75, 78-74, 77-75) победил Замора.

Следует добавить, что продавались лишь 10% билетов, которые вмещает арена, на которой проходил вечер бокса. Всем зрителям при входе меряли температуру. 

В Никарагуа официально зафиксировано 12 случаев коронавируса и 3 смерти от этой болезни.

 

Видео: 

Ramiro Blanco vs Robin Zamora | Pelea Completa

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