Боксер, дравшийся с Владимиром Кличко, в критическом состоянии из-за коронавируса

Бывший американский боксер-профессионал, выступавший в супертяжелом весе, Деррик Джефферсон, близок к смерти из-за пневмонии, развившейся на фоне коронавируса.

52-летний Джефферсон находится в больнице штата Мичиган. Его жизнь поддерживает аппарат искусственной вентиляции легких. При этом состояние экс-боксера оценивается, как критическое.

Джефферсон выходил на профессиональный ринг в течение 10-ти лет - с 1995-го по 2005-й. Он провел 33 боя. 28 выиграл, 4 проиграл и один завершиля вничью.

Одно из поражений Джефферсон потерпел 19 лет назад - 24 марта 2001 года от украинца Владимира Кличко. Тогда Кличко победил нокаутом во 2-м раунде.