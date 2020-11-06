Боксер, находившийся несколько минут без сознания после нокаута, может завершить карьеру

Возможно, это был нокаут года.

Американский боксер Джервонта Дэвис в прошлый уик-энд в 6-м раунде нокаутировал соперника из Мексики Лео Санта Круса и защитил титул WBA Regular во втором полулегком весе.

Санта Крус после пропущенного апперкота пару минут был без сознания.

И, вот, спустя несколько дней 32-летний Санта Крус, сказал, что возможно, столь тяжелое поражение вынудит его завершить спортивную карьеру. При этом мексиканский боксер заверил, что сейчас чувствует себя уже нормально и посетовал, что не увидел тот роковой апперкот .Дэвиса, после которого оказался в глубоком нокауте.

Ниже, на видео боя, нокаут и то, что происходило затем - с 21:15.