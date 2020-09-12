Cотрясение мозга. Боксер перенес нокаут на ногах. Рефери поздно вмешался?

Боксер, находясь под шквалом ударов и будучи не в состоянии защищаться, не падал и оставался на ногах.

В титульном бою за пояс WBA Gold в среднем весе россиянин Фёдор Чудинов встретился с представителем Великобритании Умаром Садиком.

Бой дошел до заключительного 12-го раунда. И именно в этом, чемпионском раунде, Чудинов стал откровенно избивать Садика.

Когда рефери вмешался и остановил бой, присудив победу Чудинову, Садик, фактически, уже был нокаутирован. Британцу стало плохо. Ему понадобился кислород для дыхания, в ринг был вызван врач. Но носилки всё же не пригодились. Садик продолжал находиться в горизонтальном положении.

Момент стоячего нокаута ниже, на видео, начиная с 27:20.

После боя Умар Садик біл доставлен в больницу, где у него диагностировали сотрясение мозга.