Боксер, проигрывавший нокаутом харьковчанину Гвоздику, едва не убил соперника в ринге

В 2017-м году кубинский боксер полутяжелого веса (до 79,4 кг) Юниески Гонсалес был нокаутирован в 3-м раунде украинцем Александром Гвоздиком из Харькова. С тех пор Гонсалес три года не выходил в ринг и, вот, возвращение получилось очень жестким. Даже жестоким.

В соперниках у Гонсалеса был мексиканец Гильермо Ромеро. Кубинец стал откровенно "забивать" Ромеро, и через полторы минуты после начала 1-го раунда мексиканец оказался в нокдауне. Фактически, это был нокаут, однако рефери дал добро на продолжение поединка. После чего Госалес таки "добил" остававшегося на ногах соперника. Когда рефери все же вмешался, дабы остановить бой, да и из угла Ромеро было выброшено полотенце, сам Ромеро как раз упал и практически потерял сознание.

Для того, чтобы привести Гильермо Ромеро в чувства, понадобилась кислородная маска.

У Юниески Гонсалеса это 19-я победа, в том числе 15-я - нокаутом, при трех поражениях.