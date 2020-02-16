Боксер, проигрывавший вчистую, нокаутировал соперника на последних секундах заключительного раунда

16 февраля 2020 г. 12:32
Автор: Виталий Лабскир
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Невероятная развязка боксерского поединка.

В рамках вечера бокса в американском Нэшвилле состоялся рейтинговый 10-раундовый поединок в полусреднем весе между двумя боксерами из США Брайантом Переллой и Абелем Рамосом.

Перелла безоговорочно побеждал по очкам. К концу 10-го раунда он нанес почти в три раза больше резльтативных ударов, чем Рамос. Но за 33 секунды до завершения 10-го раунда Рамос левым апперкотом отправил Переллу в тяжелый нокдаун. Перелла поднялся, явно пребывая в состоянии грогги. Бой был продолжен.

За 9 секунд до гонга Рамос вновь уронил Переллу, и гонг так и не прозвучал. Рефери, открыв счет, понял, что Перелла не в состоянии дальше сопротивляться, и присудил победу Рамосу нокаутом фактически за одну секунду до конца 10-го раунда.

Видео: 

Perrella vs Ramos HIGHLIGHTS: February 15, 2020 | PBC on FOX

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