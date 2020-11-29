Боксер сдался, опустившись на колено из-за опасений остаться без глаза

Титульный боединок двух доселе небитых супертяжей завершился тем, что один из спортсменов опустился на колено, отказавшись продолжать бой. Причина для такой сдачи оказалась весомой

Англичане Даниэль Дюбуа и Джо Джойс дрались в Лондоне за пояса чемпиона Европы и Британского Содружества.

Дюбуа на первой минуте 10-го раунда сдался, опустившись на колено. Он признался, что уже ничего не видел опухшим левым глзом.

После завершившегося таким образом боя Даниэля Дюбуа сразу повезли в офтальмологическую больницу. Уже известен диагноз - перелом орбитальной кости и повреждение нерва.

Завтра будет решаться, следует ли проводить операцию по восстановлению глазницы.

Дюбуа проиграл впервые в своем 16-м бою на профессиональном ринге после 15-ти побед. У Джойса это 12-я победа в 12-ти проведенных боях, в том числе 11-я - нокаутом.

Джойс, возможно, теперь будет соперником украинца Александра Усика в поединке за титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе.