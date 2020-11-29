Боксер сдался, опустившись на колено из-за опасений остаться без глаза

29 ноября 2020 г. 20:19
Автор: Виталий Лабскир
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Титульный боединок двух доселе небитых супертяжей завершился тем, что один из спортсменов опустился на колено, отказавшись продолжать бой. Причина для такой сдачи оказалась весомой

Англичане Даниэль Дюбуа и Джо Джойс дрались в Лондоне за пояса чемпиона Европы и Британского Содружества.

Дюбуа на первой минуте 10-го раунда сдался, опустившись на колено. Он признался, что уже ничего не видел опухшим левым глзом.

После завершившегося таким образом боя Даниэля Дюбуа сразу повезли в офтальмологическую больницу. Уже известен диагноз - перелом орбитальной кости и повреждение нерва.

Завтра будет решаться, следует ли проводить операцию по восстановлению глазницы.

Дюбуа проиграл впервые в своем 16-м бою на профессиональном ринге после 15-ти побед. У Джойса это 12-я победа в 12-ти проведенных боях, в том числе 11-я - нокаутом.

Джойс, возможно, теперь будет соперником украинца Александра Усика в поединке за титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе.

Ниже на видео наиболее ярких фрагментов боя Джо Джойс - Даниэль Дюбуа момент сдачи Дюбуа на 10:28.

Видео: 

WHAT A WAR! Daniel Dubois v Joe Joyce official fight highlights

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