Боксер сломал сопернику ребро

Внешне, вроде бы, всё нормально, но очень больно.

В российском Красногорске состоялся вечер бокса, в одном из поединков которого Шохжахон Эргашев из Узбекистана дрался против белоруса Дмитрия Милюши.

До сих пор у Эргашева было 18 побед в 18-ти проведенных боях, в том числе 16 – нокаутом.

И, вот, узбекский боксер добыл 19-ю победу. Правда, зрелищного нокаута не вышло. Во 2-м раунде Эргашев мощно пробил в правый бок Милюше и, как оказалось, сломал белорусу ребро.

По завершения 2-го раунда Милюша пожаловался на острую боль в ребре, и после осмотра доктором бой был остановлен. Милюша из-за полученной травмы не смог продолжать поединок и получил поражение техническим нокаутом.