Боксер случайно нокаутировал тренера

21 декабря 2017 г. 11:54
Источник: vringe.com
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Чемпион мира по версии WBA в тяжёлом весе (до 90,7 кг) кубинец Юниэр Дортикос, пребывающий в процессе подготовки к намеченному на 3 февраля в Сочи (Россия) полуфинальному поединку Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) против чемпиона gj dthcbb IBF россиянина Мурата Гассиева случайно на тренировке уронил собственного тренера.

Пострадавший тренер кубинского чемпиона Эрик Кастаньос посетовал, что такое иногда случается: «Скажу по секрету, это — не первый подобный случай. Когда-то меня вырубил кик-боксёр из Таиланда. Такие вещи иногда случаются. Важно другое: уже вижу, что Дортикос подойдёт к поединку против Гассиева в топ-кондициях».

Видео: 

Yunier Dorticós noquea a su propio entrenador, El Tigre

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