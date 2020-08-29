Боксер сначала нокаутировал, а затем пожалел избитого противника

29 августа 2020 г. 13:24
Автор: Виталий Лабскир
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Победитель оказался довольно сентиментален к поверженному сопернику

В главном бою боксерского вечера в американском городе Киссиими (штат Флорида) колумбиец Бельмар Пресиадо и мексиканец Деннис Контрерас дрались за вакантный титул чемпиона по версии WBA Fedecentro в полулёгком весе (до 57,2 кг).

За минуту до завершения 5-го раунда Контрерас серией ударов обескуражил и уронил соперника. Рефери отсчитал Пресиадо нокдаун. После чего Контрерас бросился на добивание, и рефери остановил бой, присудив мексиканцу победу техническим нокаутом.

При этом Контрерас не столько радовался своей победе, сколько сочувствовал избитому Пресиадо, неоднократно подходя и обнимая его.

Ниже, на видео боя, развязка с 14:00.

Видео: 

Belmar Preciado vs Dennis Contreras FULL FIGHT BOXING HD

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