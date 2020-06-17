Боксер сумел подняться, после, казалось бы, нокаута

17 июня 2020 г. 15:38
Автор: Виталий Лабскир
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В американском Лас-Вегасе в последнее время один за другим с интервалом в несколько дней проходят вечера бокса. И, зачастую, выходят очень зрелищные бои. На сей раз вышло зрелище, да еще и с сенсационным итогом

Американец Джошуа Грир дрался против Майка Плании с Филиппин. Грир считался безусловным фаворитом этого противостояния и даже на взвешивание принес подушку, пообещав Плании, что отправит его "спать".

Но реальность оказалась иной. В первом же раунде Грир пропустил мощнейший левый хук и, казалось, что это нокаут. Но вышел лишь нокдаун. Американец сумел подняться до счета "10" и продолжить бой. В шестом раунде Планиа вновь отправил Грира в нокдаун.

В итоге бой продлился все 10 отведенных раундов, по итогам которых рефери поднял руку филиппинцу Майку Плании, победившему по очкам. Следует отметить, что Грир до сих пор не проигрывал всего 5 лет. Это лишь второе его поражение в карьере при 22 победах.

Видео: 

Plania knocks Greer down twice, scores upset victory | FULL FIGHT HIGHLIGHTS

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