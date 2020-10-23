Боксер-супертяж "забил" соперника и завоевал чемпионский титул в первом же бою в профессионалах

23 октября 2020 г. 13:36
Автор: Виталий Лабскир
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Возможно в супертяжелом весе появилась серьезная угроза ведущим боксерам в мире.

В австралийском Брисбене состоялся вечер бокса. На этом мероприятии свой дебютный поединок провел местный 21-летний боксер Хани Джастис, ставший в прошлом году бронзовым призером чемпоината мира в любительском боксе. В начале этого года он отобрался на Олимпиаду-2020. Однако летние Олимпийские игры не состоялись из-за пандемии коронавируса, и Джастис перебрался в профессионалы.

И, вот, в своем первом бою в профессиональном боксе  Джастис эффектно "забил" куда более опытного соотечественника Файгу Опелу. В 7-м раунде Опелу, оставаясь на ногах, уже абсолютно не мог защищаться от града ударов, которые выбрасывал Джастис, и секунданы Опелу выбросли полотенце.

Рефери остановил бой, присудив победу Хани Джастису техническим нокаутом.

На кону стоял титул чемпиона Австралии среди профессионалов, котторый Джастис завоевал, таким образом, в своем первом же поединке.

Ниже - видео боя. Его развязка - начиная с 19:20.

Видео: 

Justis Huni debut vs Faiga Opelu - Fight Higlights 2020

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