Боксер умер после нокаута

Боксер полусреднего веса из Сальвадора Франсиско Руис умер после своего четвертого боя на профессиональном ринге. В этом бою он впервые побывал нокауте.

Руис 18-го ноября проводил рейтинговый бой против другого боксера из Сальвадора Рикардо Кортеса.

Пропустив сильный удар, Руис оказался в нокауте. Он сумел в ринге подняться на ноги, но после этого потерял сознание.

Без сознания Руис был госпитализирован. Почти неделю врачи боролись за его жизнь, провели операцию на головном мозге. Но в итоге пришлось констатировать смерть.