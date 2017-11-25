Боксер умер после нокаута

25 ноября 2017 г. 14:44
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Боксер полусреднего веса из Сальвадора Франсиско Руис умер после своего четвертого боя на профессиональном ринге. В этом бою он впервые побывал нокауте.

Руис 18-го ноября проводил рейтинговый бой против другого боксера из Сальвадора Рикардо Кортеса.

Пропустив сильный удар, Руис оказался в нокауте. Он сумел в ринге подняться на ноги, но после этого потерял сознание.

Без сознания Руис был госпитализирован. Почти неделю врачи боролись за его жизнь, провели операцию на головном мозге. Но в итоге пришлось констатировать смерть.

 

Видео: 

Muere boxeador salvadoreño tras un KO

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