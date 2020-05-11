Боксер Усик, помещенный в базу "Миротворца", ответил на вызов борца Грицая выйти на бой без правил

Любитель "русского мира" украинский боксер Александр Усик отреагировал на слова украинского борца, бронзового призера чемпионата Европы Богдана Грицая "обсудить" тему любви к Украине в бою без правил.

Усик фактически не принял вызов. Точнее - поставил свои условия, заведомо невыгодные для борца.

Усик через Instagram сказал Грицаю:

Очень много экспертов появилось, которые хотят меня в чем-то проучить и принимают вызовы. По поводу вызова. Все те, кто хотят вызвать меня на бой, а вас очень большое количество – я не могу всем отвечать и со всеми боксировать. Но появился еще один парень, нужно отдать должное. Он осмелился и записал видео, респект. Только я не для этого очень много лет вставал рано утром, недоедал, недопивал или испытывал трудности, чтобы каждому из вас давать согласие на поединок. Если вы хотите себя проявить, если вы увидели в моих роликах некий вызов – я, как джентльмен, который исповедует правила, – милости прошу в ринг. Но нужно договориться, где мы будем боксировать и на каких условиях. Бои без правил – это не моя стихия, хотя в ней тоже можно попробовать, но я живу по правилам. И я не разделяю народ, сейчас же идет разделение. Кто-то будет болеть за одного, кто-то будет болеть за другого – и это идет разделение внутри. Друг мой, хотя нет, ты никакой мне не друг. Обычный гражданин. Хочешь бой – ты кинул мне вызов и бросил в меня перчатку. Я выбираю оружие: ринг, бокс. Мне не нужны бои без правил, я живу по правилам.