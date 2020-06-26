Боксер выиграл три боя за один вечер

Регламент турнира боксеров-профессионалов в тяжелом весе предусматривал четвертьфиналы, полуфиналы и финал за несколько часов.

Такой формат имел состоявшийся в Москве, несмотря на эпидемию коронавируса, турнир под названием "Короли нокаутов трофи".

До финала дошли россияне Владислав Маркелов и Виталий Кудухов. При этом Кудухов в своем четвертьфинале победил нокаутом боксера из Украины Германа Скобенко.

Кудухов в итоге стал победителем турнира. Свой финальный бой он завершил техническим нокаутом в первом раунде. Кудухов, фактически, нокаутировал Маркелова (ниже на видео на 6:10). Маркелов, правда, тяжело встал до счета "10" и, вроде бы, был готов продолжать бой, но его секунданты попросили рефери остановить поединок, понимая, что развязка неизбежна.