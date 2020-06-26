Боксер выиграл три боя за один вечер

26 июня 2020 г. 19:24
Автор: Виталий Лабскир
2 просмотра

Регламент турнира боксеров-профессионалов в тяжелом весе предусматривал четвертьфиналы, полуфиналы и финал за несколько часов.

Такой формат имел состоявшийся в Москве, несмотря на эпидемию коронавируса, турнир под названием "Короли нокаутов трофи".

До финала дошли россияне Владислав Маркелов и Виталий Кудухов. При этом Кудухов в своем четвертьфинале победил нокаутом боксера из Украины Германа Скобенко.

Кудухов в итоге стал победителем турнира. Свой финальный бой он завершил техническим нокаутом в первом раунде. Кудухов, фактически, нокаутировал Маркелова (ниже на видео на 6:10). Маркелов, правда, тяжело встал до счета "10" и, вроде бы, был готов продолжать бой, но его секунданты попросили рефери остановить поединок, понимая, что развязка неизбежна.

Видео: 

Владимир Маркелов-Виталий Кудухов

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53