Боксер впал в кому после нокаута

13 июня 2017 г. 19:16
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Для 25-летнего американского боксера Даниэля Франко его 21-й бой на профессиональном ринге наверняка стал последним в карьере. При этом жизнь Франко держится на волоске.

В рамках боксерского вечера в городе Слоан (США, штат Айова) Франко боксировал против своего соотечественника Хосе Харо.

Пропустив удар в восьмом раунде, Франко упал без сознания.

Его унесли с ринга на носилках и доставили в больницу.

Проведена операция на мозге. Боксер находится в коме. Врачи не дают никаких прогнозов.

В этом роковом бою против Харо Франко потерпел лишь второе поражение в своей карьере. До этого он проигрывал в марте нынешнего года и также нокаутом.

Видео: 

Jose Haro v Daniel 'Twitch' Franco knockout.

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