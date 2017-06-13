Боксер впал в кому после нокаута

Для 25-летнего американского боксера Даниэля Франко его 21-й бой на профессиональном ринге наверняка стал последним в карьере. При этом жизнь Франко держится на волоске.

В рамках боксерского вечера в городе Слоан (США, штат Айова) Франко боксировал против своего соотечественника Хосе Харо.

Пропустив удар в восьмом раунде, Франко упал без сознания.

Его унесли с ринга на носилках и доставили в больницу.

Проведена операция на мозге. Боксер находится в коме. Врачи не дают никаких прогнозов.

В этом роковом бою против Харо Франко потерпел лишь второе поражение в своей карьере. До этого он проигрывал в марте нынешнего года и также нокаутом.