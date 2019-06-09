Боксер впал в кому после нокаута. Состояние критическое

09 июня 2019 г. 13:43
Автор: Виталий Лабскир
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Вечер бокса в мекссиканском городе Икстапа закончился трагически.

Бой в вестовй категории до 52,2 кг между двумя мексиканцами Хонатаном Родригесом и Фелипе Орукутой был остановлен в 10-м раунде. Орукута оставался на ногах, но уже не мог защищаться. Рефери прекратил избиение, присудив Родригесу победу техническим нокаутом.

Вот только покинуть ринг Орукута уже самостоятельно не сумел. Он потерял сознание и впал в кому.

Боксер доставлен в больницу. Его состояние оценивается, как критическое.

Это был 42-й бой в профессиональной какрьере 33-летнего Фелипе Орукуты, дравшегося, в том числе, за титул чемпоина мира по версии WBO. Орукута выиграл 36 боев и потерпел 6 поражений. Последние из которых поставило боксера на грань жизни и смерти.

Видео: 

Drama en el ring: Felipe 'Gallito' Orucuta se desploma en la lona

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