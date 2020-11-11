Боксер выиграл два боя за один вечер

Сначала - победа по очкам, затем - два нокдауна и нокаут.

В Лондоне состоялся вечер бокса под названием "Boxxer". В рамках суперсреднего веса (до 76,2 кг) прошел мини-турнир, победиителем которого стал британец Зак Челли.

В полуфинале Челли одолел в трехраундовом поединке болгарина Владимира Георгиева. Все судьи отдали победу Челли в каждом раунде - трижды по 30-27.

После чего, немного передохнув, Челли вышел на финальный поединок против победителя другого полуфинала - своего соотечественника Майка Макголдрика. Во 2-м раунде Челли дважды отправил Макголдрика в нокдаун, после чего нокаутировал.

По завершении мини-турнира Зик Челли пошутил, что во время утренних пробежек устает сильнее, чем после таких турниров.