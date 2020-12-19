Боксер, выигрывавший по очкам, жестко нокаутирован в 12-м раунде

До победы в 12-тираундовом поединке оставалось чуть более минуты, но...

Непобедимый до сегодняшнего дня боксер второго среднего веса (до 76,2 кг) из Казахстана Али Ахмедов, имевший в своем послужном списке 16 побед в 16-ти боях на профессиональном ринге, в том числе 12 нокаутом, дрался за титул чемпиона мира по версии IBO против Карлоса Гонгоры из Эквадора.

Ахмедов из 11-ти раундов выиграл на записках одного из судей 10, двух других - по 8. И, таким образом, единогласным решением стал бы победителем, даже если бы уступил в 12-м раунде по очкам.

Но за 1 минуту 15 до завершения 12-го раунда уставший Ахмедов пропустил апперкот, от которого оказался в нокауте. Ппытки подняться до счета "10" успехом не увенчались.

Ниже на видео фрагментов этого драматичного боя нокаут на 9:30.