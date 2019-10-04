 

Боксерша нарвалась на жесткий ответ после того, как поцеловала соперницу в губы

04 октября 2019 г. 19:05
Автор: Виталий Лабскир
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Дуэль взглядов боксерш завершилась скандалом.

В польском городе Ченстохова накануне боя за женский чемпионский пояс WBO во втором полулегком весе между Евой Бродницкой из Польши и аргентинкой Эдит Соледад Матиссе соперницы провели обязательные заключительные публичные мероприятия - взвешивание и дуэль взглядов.

Бродницка сначала обратила на себя внимание на взвешивании, выйдя на него в весьма откровенном бюстгальтере с полосами скрывавшем части ее груди.

Затем, когда спортсменки стали смотреть друг другу в глаза, полячка поцеловала аргентинку в губы. Ответ Соледад Матиссе оказался молниеносным и жестким. Бродницка получила пощечину. Далее боксерши вяло попытались подраться, но их разняли.

Видео: 

Soledad Matthysse vs Brodnicka

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