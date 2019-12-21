Боксерский поединок завершился скандалом и госпитализацией

21 декабря 2019 г. 13:44
Автор: Виталий Лабскир
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5 раундов продлился бой, который должен был продолжаться 12 раундов. А дальше случился скандал.

В америкнаском Финиксе в рамках договорного веса (до 78,5 кг) дрались сыл знаменитого мексиканского боксера Хулио Сесара Чавеса - Хулио Сесар Чавес-младший и американец Дэниео Джейкобс.

После 5-го раунда Чавес-младший отказался продолжать бой, сославшись на то, что не может дышать из-за проблем с носом. 

Джейкобсу была присуждена победв техническим нокаутом.

Такая капитуляция мексиканского боксера не понравилась его отцу, а еще больше всему зрительному залу. С ринга Чавес-младший уходил под неодобрительные крики. В боксера бросали всем, попавшимся под руки. Закрываться приходилось табличками с номерами раундов.

Вскоре была опубликована фотография Чавеса-младшего и Чавеса-страшего. Сын лежал на больничной койке. Сообщается, что у него сломан нос.

 

Видео: 

HIGHLIGHTS | Daniel Jacobs vs. Julio Cesar Chavez Jr.

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