Боксерский поединок завершился скандалом и госпитализацией

5 раундов продлился бой, который должен был продолжаться 12 раундов. А дальше случился скандал.

В америкнаском Финиксе в рамках договорного веса (до 78,5 кг) дрались сыл знаменитого мексиканского боксера Хулио Сесара Чавеса - Хулио Сесар Чавес-младший и американец Дэниео Джейкобс.

После 5-го раунда Чавес-младший отказался продолжать бой, сославшись на то, что не может дышать из-за проблем с носом.

Джейкобсу была присуждена победв техническим нокаутом.

Такая капитуляция мексиканского боксера не понравилась его отцу, а еще больше всему зрительному залу. С ринга Чавес-младший уходил под неодобрительные крики. В боксера бросали всем, попавшимся под руки. Закрываться приходилось табличками с номерами раундов.

Вскоре была опубликована фотография Чавеса-младшего и Чавеса-страшего. Сын лежал на больничной койке. Сообщается, что у него сломан нос.