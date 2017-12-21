Боксеру муэй-тай проломили голову, но он все равно хотел продолжать драться

21 декабря 2017 г. 16:29
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Жуткий эпизод произошел во время поединка по тайскому боксу муэй-тай в Пхукете.

Французский боксер муэй-тай Джереми Баллас пропустил от соперника удар локтем в лоб.

От удара лобная кость Балласа треснула и была вдавлена в голову. При этом французский спортсмен остался на ногах и был готов продолжать драться.

Рефери остановил поединок и отправил Балласа к врачу. Доктор тут же просигнализировал, что бой необходимо остановить.

В тот же день спорсмену была сделана операция - в лобную кость установлены титановые пластины.

Видео: 

Muay Thai Player With HUGE Dent on His Forehead

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