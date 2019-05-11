Боксеру пришлось снять трусы на взвешивании, а женщине - отвести взгляд

11 мая 2019 г. 12:50
Автор: Виталий Лабскир
27 просмотров

Состоялись последние публичне меропрятия перед боем за титулы чемпиона мира по трем версиям в первом среднем весе - взвешивание и дуэль взглядов.

В американском Фэрфаксе (штат Вирджиния) не знающий поражений боксер из США Джаррретт Хёрд будет отстаивать свои чемпионские пояса по версия WBA Super, IBF и IBO в поединке против другого американского боксера Джулиана Уильямса.

Уильямс первыс стал на весы и, как оказлось, совсем чуть-чуть не уложился в лимит весовой категории (69,9 кг). Впрочем, Уильямс нашел скрытые резервы - снял трусы и вновь стал на весы. И все оказалось в порядке - 69,8 кг. При этом пожилая женщина, находившаяся позади боксера, сначала отвела взгляд, а затем отвернулась.

Хёрд, не раздеваясь догола, показал те же 69,8 кг.

Затем, в ходе дуэли взглядов, Хёрд с тремя чемпионскими поясами и Уильямс с амбициями добродушно поулыбались друг другу.

Видео: 

Jarrett Hurd vs Julian Williams | WEIGH-INS | PBC ON FOX

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.