Боксеру пришлось снять трусы на взвешивании, а женщине - отвести взгляд

Состоялись последние публичне меропрятия перед боем за титулы чемпиона мира по трем версиям в первом среднем весе - взвешивание и дуэль взглядов.

В американском Фэрфаксе (штат Вирджиния) не знающий поражений боксер из США Джаррретт Хёрд будет отстаивать свои чемпионские пояса по версия WBA Super, IBF и IBO в поединке против другого американского боксера Джулиана Уильямса.

Уильямс первыс стал на весы и, как оказлось, совсем чуть-чуть не уложился в лимит весовой категории (69,9 кг). Впрочем, Уильямс нашел скрытые резервы - снял трусы и вновь стал на весы. И все оказалось в порядке - 69,8 кг. При этом пожилая женщина, находившаяся позади боксера, сначала отвела взгляд, а затем отвернулась.

Хёрд, не раздеваясь догола, показал те же 69,8 кг.

Затем, в ходе дуэли взглядов, Хёрд с тремя чемпионскими поясами и Уильямс с амбициями добродушно поулыбались друг другу.