Боксеры провели дуэль взглядов в медицинских масках

Бокс возвращается. Во всяком случае в Никарагуа. В Манагуа состоялись последние публичные мероприятия перед выходом бойцов в ринг - взвешивание и дуэль взглядов.

В рамках предстоящего боксерского вечера запланировано 8 боев. Все с участием никарагуанцев. Два поединка подаются, как топ-события.

В первом непобедимый до сих пор Габриэль Эскаланте, проведший на профессиональном ринге 12 боев, и все завершивший победами, в том числе 6 нокаутами, подерется против Марио Маирены.

Во втором в матче-реванше сойдутся Робин Замора и Рамиро Бланко. Они уже дрались полгода назад. Тогда Замора победил техническим нокаутом во 2-м раунде.

В ходе дуэлей взглядов боксеров обязали быть в медицинских масках. Надо полагать, что бои пройдут без масок