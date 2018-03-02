Боксеры-супертяжи устроили ругань во время дуэли взглядов

02 марта 2018 г. 19:01
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После пресс-конференции накануне боя за титул чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC обладатель чемпионского пояса американец Деонтей Уайлдер и беглый кубинец Луис Ортис провели нерядовую дуэль взглядов.

Сначала боксеры слишком долго и злобно смотрели друг на друга, хотя их уговаривали повернуться к залу. Затем еще и стали говорить друг другу гадости.

Впрочем, выяснение отношений на кулаках Уайлдер и Ортис все же благоразумно не начали. Это предстоит сделать в ринге. Бой состоится 3 мая в Нью-Йорке.

Оба боксера ни разу еще не проигрывали. Уайлдер провел 39 боев. Все выиграл. 38 из них - нокаутом. Ортис выиграл все 28 проведенных боев. Из них 24 - нокаутом

 

 

Видео: 

DEONTAY WILDER POPS OFF ON LUIS ORTIZ AT FACE OFF! BOTH SHARE HEATED STARES AT FINAL PRESSER

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