Боксеры-супертяжи устроили зрелщную драку в ринге

В главном бою вечера бокса в Нью-Йорке между спортсменами супертяжелого веса американцем Крисом Арреолой и поляком Адамом Ковнацки вышло великолепное зррелище.

Боксеры постоянно шли в размен ударами. При этом оба сумели достоять на ногах до финального гонга.

По итогам 12-ти раундов судьи единеогласно отдали победу Ковнацки по очкам: 118-110 и дважды по 117-111.

В этом бою установлен новый рекорд супертяжелого дивизиона по количеству нанесенных ударов. Таковых оказалось 2172.

Следует еще добавить, что Арреола, как оказалось, заработал в этом поединке перелом руки.