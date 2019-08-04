 

Боксеры-супертяжи устроили зрелщную драку в ринге

04 августа 2019 г. 12:42
Автор: Виталий Лабскир
50 просмотров

В главном бою вечера бокса в Нью-Йорке между спортсменами супертяжелого веса американцем Крисом Арреолой и поляком Адамом Ковнацки вышло великолепное зррелище.

Боксеры постоянно шли в размен ударами. При этом оба сумели достоять на ногах до финального гонга.

По итогам 12-ти раундов судьи единеогласно отдали победу Ковнацки по очкам: 118-110 и дважды по 117-111.

В этом бою установлен новый рекорд супертяжелого дивизиона по количеству нанесенных ударов. Таковых оказалось 2172.

Следует еще добавить, что Арреола, как оказалось, заработал в этом поединке перелом руки.

Видео: 

Kownacki vs Arreola HIGHLIGHTS: August 3, 2019 — PBC on FOX

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.