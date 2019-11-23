Боксеры-супертяжи взвесились перед своим вторым боем и посмотрели друг другу в глаза

23 ноября 2019 г. 13:14
Автор: Виталий Лабскир
44 просмотра

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер и претендент на пояс - беглый кубинец Луис Ортис, живущий в США, провели последние публичные мероприятия перед своим вторым менее чем за два года боем.

На церемонии взвешивания вес Ортиса составил 107,3 кг, Уайлдера - 99,6 кг.

Дуэль взглядов оказалась абсолютно беззлобной.

Первый бой между Уайлдером и Ортисом в марте 2018 года заверщшился победой Уайлдера нокаутом в 10-м раунде. При этом Ортис по ходу того поединка был весьма близок к тому, чтобы нокаутировать Ортиса.

Видео: 

Deontay Wilder vs. Luis Ortiz 2: Weigh Ins

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Переводы StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.