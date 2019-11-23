Боксеры-супертяжи взвесились перед своим вторым боем и посмотрели друг другу в глаза

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер и претендент на пояс - беглый кубинец Луис Ортис, живущий в США, провели последние публичные мероприятия перед своим вторым менее чем за два года боем.

На церемонии взвешивания вес Ортиса составил 107,3 кг, Уайлдера - 99,6 кг.

Дуэль взглядов оказалась абсолютно беззлобной.

Первый бой между Уайлдером и Ортисом в марте 2018 года заверщшился победой Уайлдера нокаутом в 10-м раунде. При этом Ортис по ходу того поединка был весьма близок к тому, чтобы нокаутировать Ортиса.