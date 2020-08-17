Боксировать пришлось одной рукой

Боксерский поединок в супертяжелом весе был прерван из-за того, что один из соперников не мог использовать руку.

В рамках вечера бокса в американском Анкасвилле дрались швед Отто Валлин и Трэвис Кауффман из США.

За 1 минуту 25 секунд до окончания 5-го раунда Кауффман, нанеся удар, скорчился от боли. Как оказалось, он травмировал себе плечо. Еще почти минуту американец пытался противостоять сопернику исключительно одной рукой. Но, в конце концов, рефери дал отмашку, зафиксировав техническую победу Валлина.

Ниже - видео боя. Момент травмы Кауффмана и последующая развязка - с 18:20.