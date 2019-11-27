Болбой помог забить гол в матче Лиги Чемпионов

В профессиональном футболе не бывает мелочей.

В матче 5-го тура Лиги Чемпионов между английский "Тоттенхэмом" и греческим "Олимпиакосом" благодаря тому, что болбой быстро подал мяч, ушедший за пределы поля, футболисту "Тоттенхэма", удалось после вбрасывания мяча из аута организовать и провести голевую атаку, после которой счет стал ничейным - 2:2. В итоге же "Тоттенхэм" выиграл этот матч со счетом 4:2 и гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Чемпионов.

После забитого гола главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо лично подошел к болбою, поблагодарил и пожал мальчику руку.

Когда прозвучал финальный свисток, Моуриньо хотел пригласить болбоя в раздевалку "Тоттенхэма", но болбой на тот момент уже куда-то ушел.