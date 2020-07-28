Болельщики напали на футболистов своей команды

Беспорядки после финального свистка.

В Польше в заключительном туре Второй лиге "Видзев" из Лодзя уступил 0:1 "Зничу" из Прушкува и, как оказалось, проиграв, все равно сохранил за собой 2-е место, позволяющее повыситься в классе. Произошло это благодаря тому, что в параллельном матче футболисты "Катовице" не сумели обыграть своего соперника.

Болельщики "Видзева" (футбольные матчи в Польше уже проходят с болельщиками) очень разозлились на свою команду из-за поражения, выскочили на поле и стали пытаться отобрать футболки у игроков "Видзева", демонстрируя таким образом, что эти футболисты не достойны выступить за "Видзев".

В дело пришлось вмешаться полицейским, дабы прекратить беспорядки.