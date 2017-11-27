Болельщики отобрали у футболиста бутсу во время матча

Забавный случай произошел в чемпионате Голландии по футболу

В матче АЗ – «Твенте» у защитника гостей Пета Бейена слетела бутса возле чужих ворот во время одного из подключений к атаке. За воротами АЗ тогда сидели фанаты хозяев, и один из болельщиков быстренько выбежал на поле, схватил бутсу и побежал c ней обратно в сектор.

Бейен не мог продолжать играть с одной бутсой, поэтому подошел в одной бутсе к трибуне с просьбой вернуть ему обувь. Болельщики АЗ, естественно, этого не сделали.

После этого Бейен то ли сам обратился к арбитру, то ли судья сам пришел разбираться, но в результате бутса таки прилетела обратно на поле.

Бейен от греха подальше схватил ее, пробежал с ней к своим воротам и только после этого надел на ногу.