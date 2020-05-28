Болельщики перед матчем пришли к стадиону. Футболисты вышли на балкон

Особенности поддержки любимой команды при футболе без зрителей.

В Польше футбол вышел из карантина доигрыванием матчей 1/4 Кубка страны. Как и везде поединки проходили без зрителей.

В одной из пар встречались "Сталь" (Мелец) - "Лех" (Познань).

Перед матчем ультрас "Стали" пришли к стадиону, а футболисты команды вышли на балкон стадионной пристройки. После чего болельщики и игроки устроили перекличку.

Правда, такая поддержка не помогла "Стали". Команда из Мелеца проиграла 1:3, и в чевтертьфинал вышел "Лех". К слову, за "Лех" весь матч отыграли два украинских футболиста - Богдан Бутко и Владимир Костевич.