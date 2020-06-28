Болельщики устроили разборки с футболистами прямо на поле

28 июня 2020 г. 13:40
Автор: Виталий Лабскир
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Фаны очень разозлились из-за вылета своей команды из элитного дивизиона.

В Венгрии завершился чемпионат страны по футболу. В заключительном, 33-м туре, состоялся “матч жизни” между командами “Дебрецен” и “Пакш”. Турнирная ситуация сложилась так, что одна из команд вылетала из элитного дивизиона. “Дебрецену” необходима была победа. “Пакш” устраивала ничья.

В итоге матч завершился вничью 1:1.

После финального свистка фаны “Дебрецена” (футбольные матчи в Венгрии проходят со зрителями) покинули свой сектор и выбежали на поле, дабы наказать своих футболистов.

Разборки продолжались до тех пор, пока полицейские не обратили болельщиков в бегство.

Видео: 

Debrecen - Paks meccs utáni balhé (Debrecen kiesett az Nb1-bol)

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