Болельщики устроили разборки с футболистами прямо на поле

Фаны очень разозлились из-за вылета своей команды из элитного дивизиона.

В Венгрии завершился чемпионат страны по футболу. В заключительном, 33-м туре, состоялся “матч жизни” между командами “Дебрецен” и “Пакш”. Турнирная ситуация сложилась так, что одна из команд вылетала из элитного дивизиона. “Дебрецену” необходима была победа. “Пакш” устраивала ничья.

В итоге матч завершился вничью 1:1.

После финального свистка фаны “Дебрецена” (футбольные матчи в Венгрии проходят со зрителями) покинули свой сектор и выбежали на поле, дабы наказать своих футболистов.

Разборки продолжались до тех пор, пока полицейские не обратили болельщиков в бегство.