Болельщики устроили сумасшедшие проводы команды на финальный матч

06 декабря 2018 г. 18:45
Источник: football24.ua
41 просмотр

Фанаты аргентинской футбольной команды "Бока Хуниорс" обступили автобус с игроками и провели его в аэропорт. По дороге фанаты пели песни, зажигали пиротехнику и даже стреляли салютами.

Футболисты "Бока Хуниорс" отправились из Буэнос-Айреса на финал Копа Либертадорес в столицу Испании - Мадрид, где встретятся с другой командой из Буэнос-Айреса - "Ривер Плейтом".

Первый матч в Буэнос-Айресе завершился вничью 2:2. Ответный был сорван бесчинствами фанов "Ривер Плейта". В результате чего было принято решение провести матч за пределами Аргентины.

Видео: 

Argentina: Pandemonium in Bs.As. as Madrid-bound Boca Juniors depart

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          cybergroup.com.ua                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.