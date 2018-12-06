Болельщики устроили сумасшедшие проводы команды на финальный матч

Фанаты аргентинской футбольной команды "Бока Хуниорс" обступили автобус с игроками и провели его в аэропорт. По дороге фанаты пели песни, зажигали пиротехнику и даже стреляли салютами.

Футболисты "Бока Хуниорс" отправились из Буэнос-Айреса на финал Копа Либертадорес в столицу Испании - Мадрид, где встретятся с другой командой из Буэнос-Айреса - "Ривер Плейтом".

Первый матч в Буэнос-Айресе завершился вничью 2:2. Ответный был сорван бесчинствами фанов "Ривер Плейта". В результате чего было принято решение провести матч за пределами Аргентины.