Болельщики в Минске поддержали избитых ОМОНом футболистов

01 сентября 2020 г. 18:27
Автор: Виталий Лабскир
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Два дня назад силовики режима Лукашенко избили в Минске двух футболистов команды "Крумкачы", сломав одному из них позвонок. Сегодня "Крумкачы" встречались в рамках розыгрыша Кубка Беларуси с минским "Динамо".

Футболисты вышли на поле в футболках с надписями: "Мы против насилия". После стартового свистка футболисты обеих команд полторы минуты хлопали в ладоши, и только затем начали играть.

Болеьщики на трибунах скандировали: "Паша Рассолько! Серый Козека!".

Избитых футболистов зовут Павел Рассолько и Сергей Козека.

Видео: 

Люди скандируют имена задержанных и избитых футболистов на матче "Крумкачы" - "Динамо Минск"

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