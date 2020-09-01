Болельщики в Минске поддержали избитых ОМОНом футболистов

Два дня назад силовики режима Лукашенко избили в Минске двух футболистов команды "Крумкачы", сломав одному из них позвонок. Сегодня "Крумкачы" встречались в рамках розыгрыша Кубка Беларуси с минским "Динамо".

Футболисты вышли на поле в футболках с надписями: "Мы против насилия". После стартового свистка футболисты обеих команд полторы минуты хлопали в ладоши, и только затем начали играть.

Болеьщики на трибунах скандировали: "Паша Рассолько! Серый Козека!".

Избитых футболистов зовут Павел Рассолько и Сергей Козека.