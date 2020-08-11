Бой был прекращен на 2-й секунде 5-го раунда, когда боксер не сумел устоять на одной ноге

11 августа 2020 г. 17:56
Автор: Виталий Лабскир
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Сначала был тяжелый нокдаун, а затем рефери позвал врача.

В Осаке (Япония) состоялся вечер бокса. В одном из поединков в рамках полусреднего веса (до 66.7 кг) дрались японцы Риота Яда и Такуя Фудзи. За 22 секунды до конца 4-го раунда Яда мощным одиночным правым в голову "уложил" соперника. Если присмотреться (ниже на видео боя этот момент на 21:20), Фудзи, падая, подвернул ногу. До счета "10" Фудзи поднялся, и рефери позволил продолжить бой. В оставшиеся до завершения раунда секунды Фудзи "выжил".

Когда прозвучал гонг о начале 5-го раунда, Фудзи был готов продолжать поединок. Но рефери сначала обратился к врачу. Доктор, во-первых, проверил, оправился ли боксер от нокдауна, а, во-вторых, попросил пройти вперед-назад, а затем постоять на одной и другой ноге. На одной ноге получилось сохранить равновесие, на второй - нет.

Врач порекомендовал отказаться от продолжения поединка. Рефери согласился. Бой был прекращен, и объявлен итог - победа Риоты Яды техническим нокаутом на 2-й секунде 5-го раунда.

Видео: 

Ryota Yata vs Takuya Fujii FullFight -CRASH BOXING vol.20-

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