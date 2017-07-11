Бой Усика с Хуком в Киеве под угрозой срыва

11 июля 2017 г. 18:36
Источник: isport.ua
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Поединок первого раунда Всемирной боксерской суперсерии между украинцем Александром Усиком и Марко Хуком из Германии, запланированный на 9 сентября в Киеве, может не состояться в столице Украины.

Дело в том, что в Киеве бой такого масштаба может принять только НСК "Олимпийский", ведь вместимость Дворца Спорта не сможет собрать всех желающих, а другие возможные арены и того меньше.

Но на 9 сентября на НСК "Олимпийский" запланирован футбольный матч киевского "Динамо" в чемпионате Украины.

Вариант с переносом даты не рассматривается, ведь 16 сентября Всемирная боксерская суперсерия запланировала вечер в Ливерпуле, а на 23 сентября на НСК "Олимпийский" состоится концерт Андреа Бочелли. Дальше на открытом стадионе проводить вечер бокса рискованно.

Исходя из этого, рассматривается вариант с поиском стадиона в Германии или США. Место поединка Усик - Хук, как и точная дата, должны окончательно определиться в ближайшие дни.

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