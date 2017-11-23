Брат на брата. Родные братья Бенны попытались выяснить отношения, играя друг против друга

В матче регулярного чемпионата НХЛ встречались "Монреаль" и "Даллас". За эти клубы играют родные братья Джорди и Джеми Бенны. На ледовой площадке они попытались весьма жестко выяснить, кто в семье главный.

За минуту с небольшим до конца первого периода старший брат - хоккеист «Монреаля» Джорди Бенн грубо сыграл у борта против младшего - хоккеиста "Далласа" Джейми Бенна. На помощь Бенну-младшему пришел его российски одноклубник по "Далласу" Александр Радулов.

Радулов был близок к тому, чтобы подраться с имеющим окладистую бороду Джорди Бенном. Но судьи охладили страсти.

С трибуны же за всем происходящим то ли с укором, то ли с интересом наблюдали родители братев Беннов.