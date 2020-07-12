Братья-близнецы сыграли друг против друга и забили по голу за свои команды

12 июля 2020 г. 18:52
Автор: Виталий Лабскир
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Тот случай, когда родители точно очень остались довольны.

В 17-м туре чемпионата Беларуси по футболу состоялся матч между «Шахтером» из Солигорска и «Городеей».

«Шахтер», главным тренером которого является украинский специалист Юрий Вернидуб, одержал крупную победу 4:1 и, набрав 33 очка, единолично возглавил турнирную таблицу чемпионата Беларуси.

Но матч ознаменовался не только тем, что «Шахтер» вышел в единоличные лидеры. В составе обеих команд играли братья-близнецы: Артем Архипов – за «Шахтер», Сергей Архипов  за «Городею». Более того, оба брата в этом матче забили, причем в одни и те же левые ворота. Артем Архипов в первом тайме сделал счет 2:0 в пользу «Шахтера»; Сергей Архипов сквитал один пропущенный мяч за «Городею» во второй половине игры, когда «Шахтер» вел в счете 3:0.

Ниже, в видеообзора матча гол брата-близнеца из победившей команды на 2:55, гол брата-близнеца из проигравшей команды на 4:35.

Видео: 

Агляд матчу Шахцёр – Гарадзея

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