"Бронза" харьковского дуэта синхронисток на чемпионате мира по водным видам спорта

16 июля 2017 г. 19:43
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Лидер украинского синхронного плавания 25-летняя харьковчанка Анна Волошина и 18-летняя Елизавета Яхно, перехавшая из Донецка в Харьков после того, как Украина утратила контроль над частью Донбасса, стали в Будапеште бронзовыми призерками в технической программе дуэтов.

На прошлогодней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Волошина выступала в дуэте с Лолитой Ананасовой. Однако Ананасова вышла замуж и уехала в США. После чего новой партнершей Волошиной стала Елизавета Яхно.

И, вот, сегодня, набрав в финале технической программы 92,6482 балла, Волошина и Яхно взошли на третью ступень пьедестала мирового чемпионата по водным видам спорта, уступив лишь дуэтам из России и Китая.

Видео: 

Анна Волошина/Елизавета Яхно || Anna VOLOSHYNA/Yelyzaveta YAKHNO Duet Technical World Championships

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