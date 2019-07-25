 

Буффон отразил три послематчевых пенальти

25 июля 2019 г. 17:55
Автор: Виталий Лабскир
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41-летний вратарь итальянского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон продолжает демонстрировать невероятную спортивную форму.

В китайском Нанкине в рамках предсезонного турнира сыграли между собой два итальянских гранда - туринский "Ювентус" и миланский "Интер".

Основное время матча завершилось вничью - 1:1. После чего, согласно регламента, исполнялась серия послематчевых пенальти. Эту серию со счетом 4-3 выиграл "Ювентус". И при этом блеснул своим мастерством нестареющий Буффон. Он отразил три 11-метровых.

Видео: 

Buffon Saves Vs Inter Milan | Penalty | HD | 24-7-2019

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