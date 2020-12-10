Бурная радость проигравших футболистов "Боруссии", узнавших, что "Интер" и "Шахтер" сыграли вничью

10 декабря 2020 г. 15:50
Автор: Виталий Лабскир
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Вот кто больше всех радовался при развязке в запутанной "группе смерти" Лиги Чемпионов с участием донецкого "Шахтера".

Матч заключительного 6-го тура между мадридским "Реалом" и менхенгладбахской "Боруссией" завершился со счетом 2:0 в пользу "Реала", а поединок в Милане между местным "Интером" и "Шахтером еще продолжался, и там счет был 0:0. "Боруссия", в случае ничьи в матче "Интер" - "Шахтер", сохраняла бы за собой 2-е место в группе и, соответственно, получала путевку в 1/8 финала Лиги Чемпионов. А вот, если бы выиграл либо "Интер", либо "Шахтер", то "Боруссия оказывалась бы на 3-м месте и вынуждена была ограничиться путевкой в 1/16 финала Лиги Европы.

И, вот, последние минуты матча "Интер" - "Шахтер" футболисты "Боруссии", проиграв "Реалу", досматривали по ноутбуку непосредственно у поля в Мадриде.

В тот момент, когда арбитр дал в Милане финальный свисток, зафиксировав ничью 0:0, игроки "Боруссии" стали неистово радоваться тому, что остаются в Лиге Чемпионов.

Видео: 

Reactions of Gladbach players - after Inter VS Shakhtar final whistle

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