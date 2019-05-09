Бурный восторг в раздевалке "Тоттенхэма", вышедшего в финал Лиги Чемпионов

Футболисты лондонского "Тоттенхэма" пели и плясали в своей раздевалке после невероятной гостевой победы 3:2 над амстердамским "Аяксом" в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов.

Видео этой радости уже есть в Интернете.

"Тоттенхэм" впервые в своей истории вышел в финал Лиги Чемпионов и при этом стал пятой английской футбольной командой, добившейся право оспаривать в финальном матче самый престижный европейский клубный трофей.

Финал Лиги Чемпионов между двумя английскими клубами "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" состоится 1 июня в Мадриде.