Бурный восторг в раздевалке "Тоттенхэма", вышедшего в финал Лиги Чемпионов

09 мая 2019 г. 11:49
Автор: Виталий Лабскир
1 просмотр

Футболисты лондонского "Тоттенхэма" пели и плясали в своей раздевалке после невероятной гостевой победы 3:2 над амстердамским "Аяксом" в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов.

Видео этой радости уже есть в Интернете.

"Тоттенхэм" впервые в своей истории вышел в финал Лиги Чемпионов и при этом стал пятой английской футбольной командой, добившейся право оспаривать в финальном матче самый престижный европейский клубный трофей.

Финал Лиги Чемпионов между двумя английскими клубами "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" состоится 1 июня в Мадриде.

Видео: 

Tottenham Players Dressing Room Celebrations!Incredible Win-Tottenham Vs Ajax 2019.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.