Буянившего украинского футболиста Евгения Хачериди пока не выгоняют из брестского "Динамо"

Украинский защитник белорусской футбольной команды "Динамо" (Брест) Евгений Хачериди продолжает оставаться в эпицентре скандала, устроенного им в матче чемпионата Беларуси против "Витебска".

Тогда Хачериди на 85-й минуте матча за умышленный удар соперника ногой получил красную карточку, а в ворота "Динамо" был назначен 11-метровый, реализовав который "Витебск" одержал победу - 1:0.

После финального свистка Хачериди попытался в подтрибунном помещении разобраться с удалившим его арбитром Сергеем Чистовым, но украинского футболиста сумел удержать тренер вратарей "Динамо" Василий Хомутовский.

Далее пошли слухи, что "Динамо" (Брест) может разорвать контракт с Хачериди. Однако, по инофрмации издания "Трибуна", пресс-служба команды из Бреста сообщила, что из "Динамо" выгонять Хачериди пока не собираются.

Пока же остается дождаться, сколь длительную дисквалификацию выпишут Хачериди белорусские дисциплинарные футбольные органы.